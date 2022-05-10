Sakarya'da "Büyük Bisiklet Turu" düzenlenecek
"Trafikte Bisikletliyi Fark Et" sloganıyla 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte sporseverler, yaklaşık 6 kilometre pedal çevirecek.
Sakarya'da, trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla "Büyük Bisiklet Turu" düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti şehrin önemli sembollerinden biri haline getirmek için çalışma yürütülerek, vatandaşlar farklı etkinliklerde bir araya getiriliyor.
Valiliğin "Trafikte Bisikletliyi Fark Et" sloganını yaşayışın içine yerleştirmek, sürücülere bu bilinci kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs'ta bisiklet turu gerçekleştirilecek.
Demokrasi Meydanı'ndan saat 11.00'de başlayacak turda sporseverler, yaklaşık 6 kilometre pedal çevirerek Sakarya Park'a ulaşacak.
Turun ardından amfi tiyatroda düzenlenecek programla 10 kişiye kurayla bisiklet hediye edilecek, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Bisikletseverlerin saat 08.00 itibarıyla Demokrasi Meydanı'ndaki başvuru masalarına kayıt yaptırmaları, çekiliş için kendilerine verilen başvuru numaralarını bisikletlerine yapıştırmaları gerekiyor.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı