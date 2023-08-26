Sakarya'da kazanan yok!
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Ümraniyespor, 45. dakikada Ayman Bouali ile öne geçti. Sakaryaspor bu gole 72. dakikada penaltıdan Kabongo Kasongo ile karşılık verdi.
Bu sonucunc ardından Sakaryaspor 5, Ümraniyespor 2 puana yükseldi.
Sakaryaspor ligde gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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