Sakaryaspor-Bodrum FK maçında 39 taraftara işlem!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor-Bodrum FK arasında Adana'da oynanan karşılaşmada bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştığı belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:25
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında 39 taraftara işlem!
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Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçında, sahaya yabancı madde attıkları, stadyuma meşale soktukları belirlenen 39 taraftar hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Yeni Adana Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında kurallara uymayan taraftarlara ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, küfür ve hakaretten 23, stada meşale ile yabancı madde atmadan 15, mala zarar vermeden 1 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Öte yandan ekipler, maç öncesi yaptıkları aramalarda, bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekiplerin el koyduğu bisküvi ve cips paketlerinden çıkan meşaleler, polis kamerasınca kaydedildi.

Sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle maça 5 dakika ara verilmişti

Ekipler, maç öncesi reklam panosu altında saklanmış çantada da çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil bulmuştu.

Çantanın Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından stada getirildiği ve soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ve H.A'ya verildiği belirlenmiş, şüpheliler emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Malzeme sorumlusu O.K'nin ifadesinin de Sakarya'da alınacağı öğrenilmişti.

Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verilmişti.


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