Sakaryaspor evinde hata yapmadı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:48

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Serkan Özbalta'nın ekibi Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-1 kazanırken goller; 16. dakikada Kabongo Kassongo ve 79. dakikada Metehan Mert'in kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi. Konuk ekip Gençlerbirliği'nin tek golü ise 26. dakikada Barış Alıcı'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber iç sahada üst üste 3. galibiyetini alan Sakaryaspor puanını 25'e yükseltirken, son 11 maçın 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasını Sakaryaspor bay geçerken Gençlerbirliği evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.