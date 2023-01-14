Sakaryaspor, Göztepe'yi tek golle geçti!
Spor Toto 1. Lig 20. hafta maçında Sakaryaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 20. hafta maçında Sakaryaspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada penaltıdan Kabongo Kassongo kaydetti.
Sakaryaspor bu skorla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Göztepe ise üst üste 2. kez mağlup oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 28'e çıkardı. Göztepe ise 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Altınordu'yu ağırlayacak. Göztepe ise Erzurum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
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