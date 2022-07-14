Sakaryaspor Kaiyne River Woolery'i transfer etti!

Sakaryaspor, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery'i renklerine kattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 23:48
Sakaryaspor Kaiyne River Woolery'i transfer etti!
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Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki Kaiyne River Woolery'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 'Hoş geldin' Woolery." ifadeleri kullanıldı.


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