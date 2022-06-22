Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Boluspor forması giyen Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:07
Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi.


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