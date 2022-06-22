Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 20:07

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verdi.

