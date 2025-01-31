Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti
Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluğuna anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
Etiketler: #sakaryaspor #transfer #Trendyol 1. Lig #Ömer Şişmanoğlu
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