Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:44

Güncelleme: 31.01.2025 - 20:44

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluğuna anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.