Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti.

Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 20:44

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu ile yarım sezonluğuna anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.


Etiketler: #sakaryaspor #transfer #Trendyol 1. Lig #Ömer Şişmanoğlu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler