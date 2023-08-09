Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i kadrosuna kattı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu 29 yaşındaki Rashad Muhammed'i transfer etti.
1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Rashad." ifadesi kullanıldı.
Fransa doğumlu 29 yaşındaki oyuncu Ankara Keçiörengücü, Sarpsborg 08 FF, Erzurumspor FK'de forma giymişti.
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