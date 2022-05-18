Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:50
Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.


Tuncay Şanlı sakaryaspor Spor Toto 1. Lig

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