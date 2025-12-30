Galatasaray MCT Technic'te ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray MCT Technic'te Yakup Sekizkök dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp başantrenör Sekizkök ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada görev süresi boyunca elde ettiği başarılar nedeniyle Sekizkök'e teşekkür edildi.

Galatasaray MCT Technic'in açıklaması şu şekilde:

"2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e, emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz."

13 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Trabzonspor'a 101-89 yenilerek bu sezonki 6. mağlubiyetini almıştı.