Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi
Ligin bitmesine 7 hafta kala Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığı iddia edilen Sakaryaspor, takımın başına genç antrenör Tuncay Şanlı'yı getirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.
YILMAZ VURAL MAÇI İZLEMİŞTİ
Puan durumunda lider konumunda bulunan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakalayan teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı.
Sakaryaspor’un son olarak oynadığı Diyarbekirspor maçını tribünden izleyen Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
FUTBOLA SAKARYASPOR’DA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerine Sakaryaspor’da başlayan Tuncay Şanlı, 2002 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına girdi. 2007’de Middlesbrough’ya transfer olan 40 yaşındaki genç teknik adam, Bolton, Wolfsburg, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City gibi takımlarda forma giydikten sonra 2016’da aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.
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