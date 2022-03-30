Sakaryaspor'da Yılmaz Vural iddiası

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:32

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, salı günü yaptığı açıklama ile teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vakit kaybetmeden teknik direktör arayışına giren yönetim, Sakaryalı tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

Yönetimin anlaşmaya vardığı iddia edilen Yılmaz Vural'ın, bugün imzayı atacağı ve Sakaryaspor'daki ikinci döneminin resmen başlayacağı ileri sürüldü.