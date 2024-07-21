Sakaryaspor'dan savunmaya takviye!
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 30 yaşındaki futbolcu Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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