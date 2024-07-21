Sakaryaspor'dan savunmaya takviye!

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 30 yaşındaki futbolcu Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:08
Sakaryaspor'dan savunmaya takviye!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


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