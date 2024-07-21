Vida'dan milli takıma veda kararı!

AEK forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 16:03
Vida'dan milli takıma veda kararı!
Abone Ol google-news

AEK forması giyen Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vida, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

35 yaşındaki futbolcu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Hırvatistan ile 105 maça çıktı. Vida, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

2018-2022 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda 165 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı.


domagoj vida haberleri Hırvatistan haberleri milli takım haberleri

İlgili Haberler

Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!

Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!
Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden Beşiktaş'a dava

Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden Beşiktaş'a dava
Domagoj Vida AEK'yaimza attı!

Domagoj Vida AEK'yaimza attı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler