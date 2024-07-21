Vida'dan milli takıma veda kararı!
AEK forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
AEK forması giyen Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vida, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
35 yaşındaki futbolcu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Hırvatistan ile 105 maça çıktı. Vida, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.
2018-2022 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda 165 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı.
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