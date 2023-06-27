Sakaryaspor'dan Yonathan Del Valle hamlesi

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 00:01
Sakaryaspor'dan Yonathan Del Valle hamlesi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Venezuelalı kanat oyuncusu Yonathan Del Valle'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen futbolcu Yonathan Del Valle ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Del Valle" ifadesine yer verildi.

Yonathan Del Valle

33 yaşındaki oyuncu Ümraniyespor, Bandırmaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Bursaspor takımlarında da forma giydi.


Yonathan Del Valle sakaryaspor transfer TFF 1. Lig

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