Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Suat Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Mesut Bakkal" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Mesut Bakkal #sakaryaspor #Suat Kaya
Spor Haberleri
- Emeklilik kararından vazgeçti: Yeni takımı açıklandı!
- Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı hamlesi!
- Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
- Yıldızlarda lityum ve karbon gibi elementler bulunuyor
- Hollandalı hocadan TFF'ye tepki!
- Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt!
- Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!
- İstanbul’da bundan daha renkli koşu yok!
- Okulları yenilemek için koştular
- Çin'den Lübnan'da tahliye operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Sinan Ateş'in ailesine saldırı
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- YSK’den seçim hazırlığı
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve Fenerbahçe iddiası!
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!