Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:14

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Suat Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Mesut Bakkal" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Mesut Bakkal #sakaryaspor #Suat Kaya

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