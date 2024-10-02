Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'da 3 eksik!
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rigas Skola ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Galatasaray'ın Rigas Skola ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının kamp kadrosu açıklandı.
UEFA'ya bildirilmeyen isimler dışında kart cezalısı Fernando Muslera ve sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Hakim Ziyech kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı
Etiketler: #galatasaray #Rigas FS #uefa avrupa ligi #Kamp Kadrosu
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