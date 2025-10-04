Sakat sakat oynatıldı, 1 yıl sürecek ağrıların fitili ateşlendi: Dur’Duran’ hata

Fenerbahçe'nin toplam 20 milyon Avro maliyetle bir sezonluğuna kiraladığı Jhon Duran’ın sakatlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Mourinho döneminde Fenerbahçe’nin hazırlık kampında Jhon Duran’ın diz ve ayak bileği arasında uzanan tibia kemiğinin iltihaplandığı öğrenildi. Bu durum nedeniyle Duran’ın ciddi ağrı hissettiği ancak hem Feyenoord hem de Benfica maçlarında oynatıldığı kaydedildi.

Sonrasında Duran’ın ağrıları daha da arttı. Genç golcü özel tedavi görmek üzere İspanya’ya giderken ağrılarının azalması ve iltihabın kuruması için kemiğine iğne tedavisi uygulandı. Şu anda Duran’ın kemiğindeki iltihaplanmanın tamamen geçtiği bildirildi.

Ancak oyuncunun yaşadığı sakatlığın sancılarının önümüzdeki 1 sene daha sürmesi öngörülüyor. Yaşadığı süreç nedeniyle bir çekingenlik ve adaptasyon sorunu yaşayan Duran’ın salon çalışmalarına başladığı, milli arada saha idmanlarına çıkacağı belirtildi.

3 MADDE İÇİN GENEL KURUL

F.Bahçe, Sadettin Saran’ın başkan seçildiği kongrede reddedilen, kulübün taşınmaz malları ve mali konularla ilgili yönetimin yetki istediği 11., 12., 13. maddeler için olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Genel kurul, 25 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak.