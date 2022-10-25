Sakatlığı nükseden Fenerbahçe Bekolu Bjelica, 1 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica'dan kötü haber aldı. Sakatlığı atlatmak üzereyken tekrar sakatlanan Bjelica'nın takımdan ne kadar uzak kalacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 15:36
Sakatlığı nükseden Fenerbahçe Bekolu Bjelica, 1 ay forma giyemeyecek
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Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 1 ay parkelerden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Sırbistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldırından sakatlanan 34 yaşındaki oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır. Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir." denildi.


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