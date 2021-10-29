Sala'nın kazasında flaş gelişme
Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yapılan soruşturma ve mahkeme tamamlandı.
Futbolcu Emiliano Sala'nın Fransız ekibi Nantes'tan transfer olduğu Cardiff'e uçtuğu özel uçağın organizasyonunu yapan David Henderson, uçak pilotu David Ibbotson ile beraber hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümünden sorumlu olan kişi olarak açıklandı.
Karısı ile beraber Paris'te tatil yaptığı sırada Sala'nın Cardiff'e gideceği uçuşu organize eden Henderson, pilotluk görevini Ibbotson'a vermişti. Fakat anlaşıldı ki o kazada hayatını kaybeden pilot Ibbotson'un ne ticari pilot lisansı, ne gece uçuş sertifikası ne de tek motorlu uçak lisansı bulunuyor.
Ayrıca 75 yaşındaki organizatör Henderson'ın kazadan hemen sonra cep telefonundan bazı kişilere gönderdiği "Kaza hakkında sessiz kalalım" mesajları da mahkemece altı çizilen bir delil oldu. "İşini diğer insanların hayatlarının üstüne koyduğu" kararı verilen Henderson'ın başka yeterli sertifikaya sahip olunmayan pilotlarla çalıştığı ve yasak uçuşlar yaptığı da anlaşıldı. Ayrıca, kaza yapan uçağın sahibi Fay Keely'nin de yeterli sertifikası olmayan Ibbotson'ın uçağı kullanmasını istememesine rağmen Henderson'ın bunu dinlemediği de ortaya çıktı.
Bu gelişmeler ışında mahkemece organizatör David Henderson'ın suçlu olduğu kaanatine varılırken, 12 Kasım'da yapılacak duruşmadan sonra ceza belli olacak.
NE OLMUŞTU?
Ocak 2019'da Nantes'tan Cardiff'e transfer olan forvet oyuncusu Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, İngiltere açıklarında kaza yapmıştı.
Yapılan kaza araştırmasından sonra yeterli sertifikasına sahip olmadığı uçağın pilotu olan David Ibbotson'ın kötü hava koşullarından dolayı uçağı çok yüksek hızda kullandığı tespit edilirken, aynı zamanda kabinde karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş olabileceği de söylenmişti.
Acı kazadan yaklaşık 1 ay sonra Sala'nın cenazesi bulunurken, pilot Henderson'ın cenazesi ise bulunamadı.
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