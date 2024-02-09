Salernitana - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salernitana, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Filippo Inzaghi yönetimindeki Salernitana, kendi sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
SALERNİTANA - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
SALERNİTANA - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Salernitana, ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Empoli ise kendi sahasında ağırladığı Genoa ile 0-0 berabere kalmıştı.
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