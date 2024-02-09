Salernitana - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:04

İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Filippo Inzaghi yönetimindeki Salernitana, kendi sahasında Davide Nicola'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

SALERNİTANA - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

SALERNİTANA - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Salernitana, ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Empoli ise kendi sahasında ağırladığı Genoa ile 0-0 berabere kalmıştı.