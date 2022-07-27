Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Salernitana - Galatasaray maçı hangi kanalda?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:05

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak.

Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini de yenip moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, kamptaki ikinci ve son maçını ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 20:30'da başlayacak.



SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayımlanacak

