Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Salernitana - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve İtalya takımlarından Salernitana hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Salernitana - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdüren ve 2. etap kampı için Avusturya'ya giden Galatasaray , hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak.
Son maçında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibini de yenip moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, kamptaki ikinci ve son maçını ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de Fiorentina ile oynayacak.
SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 20:30'da başlayacak.
SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Salernitana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayımlanacak
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