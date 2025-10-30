Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 19:27:00
Salih Özcan için ayrılık sinyali!

Borussia Dortmund, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Salih Özcan ile yeni kontrat imzalamayacak. Alman kulübü, devre arası transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki milli oyuncunun satışına onay verecek.

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, 27 yaşındaki orta saha için gelen uygun bir teklif olması halinde, oyuncuyu devre arası transfer döneminde elden çıkarmaya hazır.

Özcan'ın sözleşmesi 2026 yılı Haziran ayında sona erecek ve Dortmund yönetiminin kontratı yenileme planı bulunmuyor. Bu nedenle, kulüp sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için ocak ayında satış ihtimalini değerlendiriyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 maçta süre bulan milli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.

