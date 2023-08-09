Salih Uçan: 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur'
Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu. Uçan, 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur' dedi.
Beşiktaş'ta Salih Uçan Neftçi Bakü müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.
29 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden geleni her şeyi yapmak istiyorum. Her maç çok zor. Geçen sene kupadan örnek vereyim; kupa maçında 2-0 geriye düştük ama kazandık. Konyaspor maçımız var 2-0 öndeydik ama berabere bitti''dedi. Milli futbolcu sözleşmesi ile alakalı gelen soruya ise "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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