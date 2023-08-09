Salih Uçan: 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur'

Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu. Uçan, 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 21:10
Salih Uçan: 'Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur'
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Beşiktaş'ta Salih Uçan Neftçi Bakü müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden geleni her şeyi yapmak istiyorum. Her maç çok zor. Geçen sene kupadan örnek vereyim; kupa maçında 2-0 geriye düştük ama kazandık. Konyaspor maçımız var 2-0 öndeydik ama berabere bitti''dedi. Milli futbolcu sözleşmesi ile alakalı gelen soruya ise "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Salih Uçan beşiktaş UEFA Konferans Ligi Neftçi Bakü

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