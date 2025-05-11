Salomon Çeşme Maratonu tamamlandı!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:36

Güncelleme: 11.05.2025 - 15:36

Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile düzenlenen Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K’lık parkurlarda gerçekleşti. Salomon’un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein sponsorluğunda, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında düzenlendi.

Organizasyonda 42K ve 21K’lık parkurlar Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndan, 10K’lık parkur Alaçatı’dan start aldı. Startları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar ile Süleyman Tonga, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

29 ÜLKEDEN 2 BİN 606 SPORCU

Salomon Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımı ile koşuldu. Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC’den sporcular katıldı.

Organizasyonun 42K’lık parkurunda 89, 21K’lık parkurunda 517, 10K’lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter döktü. Parkurlarda 1012 kadın, 1594 erkek koşucu yer aldı

‘ADIM ADIM’ İLE STK BAĞIŞI

Salomon Çeşme Maratonu, önemli bir projeye de ev sahipliği yaptı. Adım Adım ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için koşucular tarafından bağış toplandı. Toplanan miktarın bağış kampanyasının son tarihi olan 26 Mayıs Pazartesi gününe kadar 10 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.

42K’DA DERECEYE GİRENLER

Salomon Çeşme Maratonu’nun 42K’lık parkurda erkeklerde 2:45:17.10’luk derece elde eden Ahmet Bayram kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinciliği 2:53:30.50’lik derecesiyle Fransız sporcu François Xavier Martin, üçüncülüğü 2:53:47.69’luk derecesiyle Suat Karoğlu elde etti.

Kadınlarda birinci 3:08:03:61’lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini, ikinci 3:36:44.19’luk derecesiyle Yunan sporcu Maria Moniodi, üçüncü 3:49:23.01’lik derecesiyle Anna Galatoula oldu.

21K’DA DERECEYE GİRENLER

Erkeklerde birinciliği 1:18:16.37’lik derecesiyle Kerem Baybatur elde ederken ikinci 1:19:19.50’lik derecesiyle Fatih Can, üçüncü 1:20:47.09’luk derecesiyle Taylan Dağ oldu.

Kadınlarda 1:32:58.53’lük derecesiyle İpek Öztosun Bezdan birinci, 1:37:34.43’lük derecesiyle Gülşen Çerçi ikinci, 1:38:24.90’lık derecesiyle Yasemin Hamamcı oldu.

10K’DA DERECEYE GİRENLER

Erkeklerde birinciliği 0:32:44.74’lük derece elde eden Ercan Geleş, ikinciliği 0:35:13.60’lık derecesiyle Mehmet Aydıngör, üçüncülüğü 0:35:54.64’lük derecesiyle Eren Moray elde etti.

Kadınlarda 0:40:22.38’lik derece elde eden Salomon Türkiye sporcusu Aysel Yalaç Dolay kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 0:41:10.12’lik derecesiyle Derya Köse, üçüncü 0:41:40.04’lük derecesiyle Özlem Işık oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Salomon Çeşme Maratonu’nun ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney katıldı.

Öte yandan paralimpik kategorisinde 10K’da yarışan görme engelli sporcu Nurdan Kılıçlı ile eşlik eden Vedat Ekiz’e Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ödül takdim etti.