Sam Adekugbe, MLS'e tranfer oldu!

Hatayspor, takımın Kanadalı sol beki Samuel Adekubge'nin MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:52
Sam Adekugbe, MLS'e tranfer oldu!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'nin, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğu açıklandı.

28 yaşındaki Sam Adekugbe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Adekugbe, 1 asist kaydetmişti.


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