Sam Adekugbe, MLS'e tranfer oldu!
Hatayspor, takımın Kanadalı sol beki Samuel Adekubge'nin MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğunu açıkladı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'nin, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğu açıklandı.
Futbolcumuz Samuel Adekugbe’nin Vancouver Whitecaps FC takımına transferi gerçekleşmiştir. Samuel Adekugbe’ye emekleri için teşekkür eder, Vancouver Whitecaps FC takımında sonsuz başarılar dileriz.#AtakasHatayspor pic.twitter.com/djnVy6wGJC— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 3, 2023
28 yaşındaki Sam Adekugbe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Adekugbe, 1 asist kaydetmişti.
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