Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı!

Çaykur Rizespor'un tecrübeli savunmacısı Samet Akaydın, Fenerbahçe'de oynadığı döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonlu kimliğini hiçbir zaman saklamadığını, bu nedenle zaman zaman camia içinde baskı hissettiğini belirtti.

Trabzon yerel basınından 61 Saat'e konuşan Akaydın, "Beni herkes tanır, bilir. Ben Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum, bunu Fenerbahçe'de oynarken de hiçbir zaman gizlemedim." dedi.

Özellikle Trabzonspor'a karşı oynanan maçlardaki performanslarının ardından bazı eleştiriler aldığını söyleyen Akaydın, "Fenerbahçe'deyken Trabzonlu olmamdan dolayı üzerimde bir baskı hissettiğim oldu. Özellikle Trabzonspor maçında kötü oynadığım zaman bu durum daha da hissediliyordu. Tepkileri de normal karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın, Ocak 2023'te Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 2024 yazında ise Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu. Milli takımda da görev yapan Akaydın, sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor.