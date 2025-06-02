Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samet Akaydin'den Fenerbahçe açıklaması: 'Troll hesapların kurbanı oldum'

Samet Akaydin'den Fenerbahçe açıklaması: 'Troll hesapların kurbanı oldum'

2.06.2025 22:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samet Akaydin'den Fenerbahçe açıklaması: 'Troll hesapların kurbanı oldum'

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un milli oyuncusu Samet Akaydin, katıldığı bir programda eski takımı Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçe'de yaşadığı süreç hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönem hakkında konuşan Samet Akaydin, "İnsanlar 'Fenerbahçe'ye gittiğin için pişman mısın?' diye soruyor. Pişman değilim aslında. Ben Fenerbahçe'yi isteyerek, severek gittim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Benim o kadar şey yaşamama rağmen, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir kin, nefret beslemiyorum. Benim öyle bir yapım yok zaten. iyi ki de Fenerbahçe'ye gitmişim, Fenerbahçe'de futbol oynamışım. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum" dedi.

"TROLL HESAPLARIN KURBANI OLDUM"

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sosyal medyanın kurbanı olduğu söyleyen Samet Akaydin şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de hatalarım oldu evet ama herkesin hataları oluyor. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da izledim maçlarını. Hatalar yapılmadı mı? Yine yapıldı. Ama benim kadar tepki hiç kimse almadı. Benim sıkıntım oydu. Ben Fenerbahçe'de troll hesaplarının kurbanı oldum diye düşünüyorum. Gerçek Fenerbahçe taraftarları yolda gördüğü zaman bana hep destek oldu. Ama gerçek Fenerbahçe taraftarlarından bahsediyorum. Bu troll hesaplardan, 6-7 yaşındaki çocukların açtığı hesaplardan bahsetmiyorum yani. Ben sosyal medyanın gerçeklik payının olmadığını düşünüyorum zaten."

Panathinaikos ile 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle sorun yaşayan Samet Akaydin, "Panathinaikos'ta forma giyerken 19 Mayıs paylaşımı yaptığım için ilk 11'den çıkartıldım. Sonrasında benimle görüşmek istediler ve o günün Yunanistan için yas günü olduğunu söyleyerek paylaşımı kaldırmamı rica ettiler. Kaldırmayacağımı söyledim. Ertesi gün stada gittiğimde kadroda olmadığımı gördüm. Bana tepki olacağını, sahaya çıkarsam beni koruyamayacaklarını söylediler. İnanılmaz sinirlendim ve Panathinaikos'tan ayrılmaya karar verdim" dedi

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #samet akaydin

İlgili Haberler

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye veda!
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye veda! Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sarı-lacivertlilere veda etti.
Fenerbahçe, Hande Baladın transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Hande Baladın transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı'ndan ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
2022 yılında kulübe katılmıştı: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
2022 yılında kulübe katılmıştı: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.