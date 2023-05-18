Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:49

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:49

Ivan Toney son dönemlerde başarılı performansı ile göz doldururken hakkında yapılan bir usulsüzlük araştırması sonucunda futboldan men edilmesiyle gündeme geldi. Peki, Ivan Toney kimdir, nereli, kaç yaşında? Ivan Toney futboldan neden men edildi? Ivan Toney hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Ivan Toney hakkında merak edilenler...

IVAN TONEY KİMDİR?

Ivan Toney, 16 Mart 1996 tarihinde İngiltere'nin Northampton şehrinde doğdu.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Northampton Town kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Newcastle United, Barnsley, Barnsley, Shrewsbury Town, Scunthorpe United, Wigan Athletic, Scunthorpe United ve Peterborough United kulüplerinde oynadı.

Futbola İngiltere Premier Lig'de Brentford takımında devam eden Ivan Toney, forvet pozisyonunda oynamaktadır.

Bu sezon Brentford forması altında 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.

Brentford forması giyen Ivan Toney, 2023 yılında 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle futbol sahalarından 8 ay men edildi.

IVAN TONEY FUTBOLDAN NEDEN MEN EDİLDİ?

Brentford forması giyen Ivan Toney'nin 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İngiliz oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi. Toney, 16 Ocak 2024'e kadar kulüp takımı ve milli takım için maça çıkamayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu, 8 aylık men cezasının yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.

IVAN TONEY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2015 Northampton Town

2015-2018 Newcastle United

2015 Barnsley (kiralık)

2016 Barnsley (kiralık)

2016-2017 Shrewsbury Town (kiralık)

2017 Scunthorpe United (kiralık)

2017-2018 Wigan Athletic (kiralık))

2018 Scunthorpe United (kiralık)

2018-2020 Peterborough United

2020- Brentford







