Samet Akaydin transferinde yeni gelişme: Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'nin Adana Demrispor'dan Samet Akaydin için anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın transfer döneminin başlamasının ardından yapılacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 23:31
Samet Akaydin transferinde yeni gelişme: Resmi açıklama bekleniyor
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinde sona yaklaştığı kaydedildi.

Sabah'ta yer alan haberde, iki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Samet Akaydin

Samet Akaydin'la 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar içinse 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 16 maçta süre alan Samet Akaydin, 1 gol kaydetti.


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