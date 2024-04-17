Samet Aybaba: 'Çürümüş bir takımız'
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı takımın gündemine dair görüşlerini aktardı. Aybaba, "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Aybaba, yeni teknik direktör hakkında, “Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık. Sabırlı olmamız gerek. Yeniden yapılanıyoruz. Sergen Yalçın ile hiçbir görüşmemiz olmadı” dedi.
"YERLİ VE YABANCI HOCA İHTİMALİ..."
Aybaba, herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünmediklerini belirtip esprili şekilde, “Takıma 6 antrenör değiştirerek tarihe geçtiklerini söyledim. Onları tebrik ettim” diye konuştu.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise teknik direktör tercihleri konusunda, “Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50, yüzde 50” yorumunda bulundu. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, “Semih Kılıçsoy için herhangi bir teklif yok” derken Türkiye Kupası maçları için kesinlikle yabancı VAR hakemi talebinde bulunacaklarını açıkladı.
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