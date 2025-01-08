Sami Uğurlu: "Simon Banza provokatör"

Yayınlanma: 08.01.2025 - 20:45

Güncelleme: 08.01.2025 - 20:45

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kupadaki Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, "Birbirinden farklı iki devre oynadık. Maçın başında Trabzonspor iyi başladı. İlk 15 dakikadan sonra geçiş oyunlarıyla kontrolü aldık. Skoru alınca bu tip maçlarda, oyun dönebilir. İlk 45 dakika bizim adımıza iyiydi. İKinci yarıya Trabzonspor daha iyi başladı. Yediğimiz ilk golün ardından oyunun ritmini kaybettik. Değişiklikler yaptık ama ikinci golden sonra dönüş kolay değildi. Yine pozisyon bulduk ama yararlanamazsanız, savunmada da basit hatalar yaparsanız kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Lig tabii ki önceliğimiz ama yine de kazanmak istiyorduk. Sonrasında yine hedefimiz var. İki maçımızı kazanıp gruplardan çıkarız." dedi.

"SIMON BANZA PROVOKATÖR!"

Maç sonunda yaşanan gerginlik için konuşan Sami Uğurlu, "Olaylarla Şenol Hoca, kontrollü aslında, olayları ayırmaya çalışan sakin taraftı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu aslında mağlubiyetten kaynaklı sinir değildi. Maçtan sonra gidip tebrik ettim, herhangi bir şey yoktu. Simon Banza, tamamen provokatör, tamamen oyunu gerdi, oyun içinde çok tahrik etti hem takımı hem oyunu hem oyuncuları. Maçın sonunda bunu devam ettirdi. Olayların buralara gelmesinin ana sebebi. Tavrını tarzını değiştirmedi, herkese küfür eden biri. Maçın sonunda buna devam edince oyuncular buna reaksiyon gösterdi. Kendisini uyardık. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi, tepkisi oldu. Trabzon şehri, çok büyük bir futbol şehri. Ancak Trabzonspor'un büyüklüğünün arkasına sığınarak bazı şeyler yapmamak gerek. Trabzon halkı bunlara kanmaz. Trabzon halkı yüreğini ortaya koyanı sever, bu tarz davrananları da benimsemez. Maçın başında sadece taraftarların şunu izlemesini istiyorum, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda Simon Banza'nın duruşunu izlesinler. Burası bunları asla kaldırmaz. Cham da buna dahil. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda duruşlarını izleyin, yeter." ifadelerini kullandı.

"BİZİM OYUNCUYLA KÜFÜRLEŞTİ"

Alanyaspor'dan Serdar Dursun ise, "İlk yarı güzel baskılar yaptık. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Trabzonspor zor günler geçiriyor. Bunu hissettim. Oyuncular üzerinde baskı vardı. Böyle maçlarda öne geçersen rakip dağılır. Biz öne geçemedik. Basit hatalar yaptık. 2-0 olunca oyun zorlaştı. Kupada 2 maçımız daha var, inşallah kazanıp devam ederiz. Maç sonunda oluyor böyle durumlarda. Banza bizim oyuncuyla küfürleşti. Üzücü, gereksiz olaylar. İnşallah böyle şeyler daha olmaz. Negatif durumlar. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İnşallah 2 maçı kazanır devam ederiz." diye konuştu.