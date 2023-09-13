Samir Handanovic futbolu bırakıyor

Inter'den ayrılan 39 yaşındaki kaleci Samir Handanovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 18:37
Samir Handanovic futbolu bırakıyor
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2012 yılından bu yana formasını giydiği Inter'den ayrılan 39 yaşındaki kaleci Samir. Handanovic, futbolu bırakmaya hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Handanovic, futbol kariyerini bitirmeye hazırlanıyor. 

Sloven kaleci Handanovic'in kulüp içinde farklı bir rol ile Inter'de kalabileceği belirtildi.

11 sezon boyunca Inter forması giyen Handanovic, mavi-siyahlı ekiple 455 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 471 gol gördü. Tecrübeli eldiven 166 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.


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Samir. Handanovic inter Fabrizio Romano

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