Samir Nasri'den Aguero açıklaması! "Maalesef çıkan haberler doğru"
Manchester City'de Sergio Agüero ile birlikte forma giyen Samir Nasri, Arjantinli futbolcu hakkında çıkan 'futbolu bıraktı' iddialarının doğru olduğunu söyledi.
Barcelona'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından futbolu bıraktığı öne sürülen Sergio Agüro için eski takım arkadaşı Samir Nasri'den açıklama geldi.
"MAALESEF, ÇIKAN HABERLER DOĞRU"
Manchester City'de Agüero ile birlikte forma giyen Nasri, "Agüero, bana bir mesaj gönderdi, maalesef çıkan haberler doğru. Onun için çok üzgünüm, Agüero sadece iyi bir futbolcu değil aynı zamanda iyi bir insan" şeklinde konuştu.
Bu durumun kendisini de çok üzdüğünü belirten Fransız eski futbolcu, "Bu onun seçimi değil, zorunlu bir karar" ifadelerini kullandı.
XAVI'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de, Espanyol karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Agüero'nun durumuna değindi. İspanyol teknik adam, "Söylentiler doğru değil. Umarım oynamaya devam eder. Geçtiğimiz günlerde görüştük ve bırakma durumu kesin bir şey değil" dedi.
Barcelona'nın başkan vekili Rafael Yuste de, Agüro için, "Agüero'nun devam edip edemeyeceğine dair 3 ayı olduğu söylendi. Bırakma söylentilerine katılmıyorum" şeklinde kulüp televizyonuna konuştu.
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