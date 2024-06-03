Şampiyon güreşçi İbbspor'da

Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:18

Güncelleme: 03.06.2024 - 20:18

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi de seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda İBB ve ülkemizi temsil eden sporcularımız arasında yer alacak.

"İNANCIMIZ TAM"

Başkan Fatih Keleş, yaklaşan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi şampiyon bir sporcuyu kulübümüz bünyesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Tarihi başarılara imza atmış ve kadın güreşinin önemli isimlerinden Buse Çavuşoğlu İBB Spor Kulübü’müze katıldı. Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nda da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Buse’nin, güreş branşımızdaki altyapı sporcularımıza da örnek bir isim olacağına inanıyorum. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız sakatlıksız bir dönem geçirmemizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"İBB SPOR KULÜBÜMÜZ İLE YENİ TARİH YAZACAĞIZ"

Sporcu Buse Çavuşoğlu, kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Kadın güreşi son zamanlarda tarihi başarılara imza atmış bir branş. Ben de elimden geldiği kadar buna en iyi şekilde katkı vererek Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştım. Hayalim ve hedefim zirvede kalmak. İBB Spor Kulübü’yle beraber zirvedeki yerimizi birlikte güçlendireceğimize ve 2024 Paris Olimpiyatları’ndan altın madalyayla döneceğimize inanıyorum”