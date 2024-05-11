Şampiyon Inter'den 5 gollü galibiyet
İtalya Serie A'da şampiyonluğunu garantileyen Inter, Frosinone'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Serie A'da 36. haftanın açılış maçında Inter, Frosinone'yi 5 golle mağlup etti.
İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 5-0 kazanan Simone Inzaghi'nin ekibi aldığı galibiyetle puanını 92 yaptı.
Küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Frosinone ise 32 puanda kaldı.
Inter'de maça yedekler arasında başlayan Hakan Çalhanoğlu, Frosinone karşısında süre almadı.
İKİNCİ YARIDA 4 GOL
Inter'de ilk golü Davide Frattesi kaydetti.
Marko Arnautovic, Tajon Buchanan, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ağları havalandıran diğer isimler oldu. Serie A'da gol krallığında ilk sırada yer alan Martinez gol sayısını 24'e yükseltti.
Inter, bu sezon ligde kalan maçlarında Lazio ve Verona ile karşılaşacak. Frosinone ligde kalabilmek için son 2 maçta Monza ve Udinese ile mücadele edecek.
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