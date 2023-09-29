Şampiyon milliler, Fenerbahçe maçını izledi
İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımımız, Fenerbahçe - Başakşahir mücadelesi için Kadıköy'deydiler.
Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımımız, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici, Başkan Ali Koç'tan Ryan Kent ve Dusan Tadic imzalı Fenerbahçe forması rica etmişti.
Başakşehir maçında kulüp, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Avrupa Şampiyonu Milliler'i Kadıköy'de misafir etti. Oyuncularımız da, alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.
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