Şampiyon milliler, Fenerbahçe maçını izledi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:33

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımımız, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici, Başkan Ali Koç'tan Ryan Kent ve Dusan Tadic imzalı Fenerbahçe forması rica etmişti.

Başakşehir maçında kulüp, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Avrupa Şampiyonu Milliler'i Kadıköy'de misafir etti. Oyuncularımız da, alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.