Şampiyon Napoli deplasmanda takıldı
İtalya'da 33 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Napoli, ligin 37. haftasında deplasmanda Bologna ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, Bologna deplasmanına konuk oldu. Şampiyonluğu geçtiğimiz haftalarda garantileyen Napoli, Bologna ile 2-2 berabere kaldı.
Napoli, 14 ve 54. dakikalarda golcüsü Victor Osimhen ile 2-0'ı yakaladı. Bologna ise bu gollere 63. dakikada Lewis Ferguson ve 84. dakikada Lorenzo De Silvestri ile karşılık verdi.
Napoli'de Kim Min Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Elif Elmas ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Napoli 87, Bologna ise 51 puana yükseldi.
Napoli, ligin son haftasında sahasında Sampdoria ile karşılaşacak. Bologna ise Lecce deplasmanına konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi
- Demet Evgar'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı