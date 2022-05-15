Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul’da da kaldırdı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun şampiyonu Trabzonspor, ligin 37’nci haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırladığı Altay’ı 2-1’lik skorla geçerken, şampiyonluk kupasını da maç sonu kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 20:36
Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul’da da kaldırdı
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Takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ün mücadele sonrası sahaya getirdiği kupayla sahanın ortasında poz veren bordo mavili takım, sonrasında kupayla sahanın etrafında tur atarken şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla kutladı.


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