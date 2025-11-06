Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın en çok merak edilen başlıklarından biri de gol krallığı yarışındaki sıralaması oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi gol kralı kim? Şampiyonlar Ligi gol kralı listesi

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Futbolcu Mevki Ülke Yaş Takım Maç Gol

1 Victor Osimhen Santrafor Nijerya 26 Galatasaray SK 3 6

2 Harry Kane Santrafor İngiltere / İrlanda 32 FC Bayern Münih 4 5

3 Kylian Mbappé Santrafor Fransa / Kamerun 26 Real Madrid 4 5

4 Erling Haaland Santrafor Norveç 25 Manchester City 4 5

5 Marcus Rashford Sol Kanat İngiltere / St. Kitts ve Nevis 28 FC Barcelona 4 4

6 Anthony Gordon Sol Kanat İngiltere 24 Newcastle United 4 4

7 Lautaro Martínez Santrafor Arjantin 28 Inter Milan 3 4

8 Fermín López On Numara İspanya 22 FC Barcelona 3 3

9 Jonathan Burkardt Santrafor Almanya 25 Eintracht Frankfurt 4 3

10 Dušan Vlahović Santrafor Sırbistan 25 Juventus 4 3

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA LİDER KİM?

Gol krallığında ilk sırada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen yer alıyor.

OSİMHEN KAÇ GOL ATTI?

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 gol kaydetti.