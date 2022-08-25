Şampiyonlar Ligi grup aşamalarınd 27 yıl sonra Süper Lig ekibi yok

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 0-0 berabere kaldı ve grup şansını kaybetti. Bordo Mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardıandan, gruplarda 27 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:10
Şampiyonlar Ligi grup aşamalarınd 27 yıl sonra Süper Lig ekibi yok
Abone Ol google-news

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR

1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

2022/23 

1995/96 

1992/93 


fenerbahçe uefa şampiyonlar ligi trabzonspor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler