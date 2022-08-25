Şampiyonlar Ligi grup aşamalarınd 27 yıl sonra Süper Lig ekibi yok
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 0-0 berabere kaldı ve grup şansını kaybetti. Bordo Mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardıandan, gruplarda 27 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.
Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.
1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.
Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.
ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR
1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.
2022/23
1995/96
1992/93
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