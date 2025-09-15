Şampiyonlar Ligi maçı öncesi... Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı!

Trendyol Süper Lig’de sezona 5’te 5 yaparak namağlup başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürürken Okan Buruk'un Mauro Icardi hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Mauro Icardi, Süper Lig’de son oynanan Eyüpspor maçına ilk 11’de başlamış ve takımının ilk golünü kaydetmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Okan Buruk, yıldız golcüyü Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11’de düşünmüyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi’nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.

Milli takımdaki sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçını kaçıran Victor Osimhen’in Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve son ana kadar yıldız golcünün durumunun bekleneceği aktarıldı.

Eyüpspor maçıyla birlikte yeniden kadroya dönen Barış Alper Yılmaz’ın ise Osimhen’in yetişmemesi halinde Almanya’daki maçta ilk 11'de forvette karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında Eintracht Frankfurt’a konuk olacağı maç 18 Eylül Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.