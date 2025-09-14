Spor yazarları, Eyüpspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Bu futbol Frankfurt’a yetmez'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 yendi. Spor yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini ve performansını değerlendirdi.

"ISTIRAPLI AVANTAJ"

Ebru Kılıçoğlu: "Olimpiyat Stadı’nın lanetinden midir, verilen aranın rehavetinden mi bilinmez; “Çin Seddi” misali dizilen Eyüpspor “Gelemem ben”; bütün “cicileriyle” sahada olan Galatasaray “Gidemem ben” taktiğiyle oynuyor. Galatasaray daha üstün olsa da baskısı yok, yaratıcılık yok... Uzun sıkıcı dakikaların ardından ezber bozan hamle, sonradan oyuna giren Ahmed’den geliyor. Onun asistiyle 73’te Icardi golü atıyor. Rahatlayan oyunda galibiyet Yunus’un uzaktan şutuyla 89’da gelen golle garantileniyor… Galatasaray, ıstırap gibi geçen 90 dakikadan sonra aldığı 3 puanla Avrupa macerasına keyifli gidiyor. (Cumhuriyet)

"57'NCİ DAKİKADA KALKAN IŞIKLI TABELA!"

Uğur Meleke: "Ve derken 57’nci dakikası geldi maçın... Işıklı tabela, dördüncü hakemin ellerinde havaya yükseldi ve 53 numarayı gördük orada. Zaten maçın kaderi de o saniyede değişti. Barış Alper sahaya adım attığı andan itibaren arzusuyla, iştahıyla, dinamizmiyle takımının kalp ritmini değiştirdi. Peş peşe driplinglerle ve şutlarla o dakikaya kadar part-time çalışan kaleci Felipe’yi zorladı. Ve Galatasaray’ın 2-0 kazanıp beşte beş yapmasında baş rolü oynadı. Frankfurt’taki maça henüz 4 gün var ama eğer Osimhen Frankfurt maçına yetişemezse, dünkü fiziksel seviyelerine bakıldığında orada Barış’ın en uçta başlama ihtimali İcardi’nin önünde." (Hürriyet)

"BU FUTBOL FRANKFURT’A YETMEZ"

Osman Şenher: "Salai, Barış Alper ve Yunus dün gece Galatasaray’ın en iyileriydi. Sane böyle oynuyorsa hoca onun ismine formayı vermemeli... Singo sağ bek oynayacaksa Salai bir kanatta, Barış Alper bir kanatta oynaması gerekir. Böyle oynarsa gol yollarında daha etkili bir Galatasaray seyrederiz. Eren 80 metrede oynuyor. Türkiye’de bu olur ama Devler Ligi’nde bunu yapamaz. Arkasına atılan her top milli maçta olduğu gibi Uğurcan’ın kalesi için tehlike yaratır. Orta sahada bilemiyorum hoca kimleri tercih edecek? Ama Eyüp karşısında bile sorun yaşadılar. Lemina sakat mı, formsuz mu bilemiyorum..." (Milliyet)

"SONUÇ GÜZEL AMA BU FUTBOL YETMEZ"

Tunç Kayacı: "Tabii ki bu takım oyuncu kazanma yeri değil özellikle Sane’nin yeterli düzeye gelmeden Galatasaray 11’inde şu an yeri yok bence. Ayrıca orta alanda İlkay varsa Sara kulübede beklemeli ve orta alanda Torriera’nın yanında Lemina yer almalı. Özetle dün Olimpiyat Stadı’nda kötü futbola rağmen 2 golle gelen 3 puan Frankfurt deplasmanı öncesi moral oldu. Ancak Almanya’da bu futbol da sahaya çıkan 11 de puan almaya yetmez şimdiden söyleyelim." (Fanatik)

"KAZANAN HAKLIDIR"

Bülent Timurlenk: "Barış Alper'in gelişi ile oyuna da renk geldi. Yine Boğa gibiydi, çok zorladı rakip kaleyi. Asistini de yaptı Yunus'a. Yunus da gol sevincinde Metin Oktay'a saygı duruşu yaparken Barış'ı yanına çağırıp, beyaz sayfaların en beyazını açtı milli oyuncu için. Osimhen ne yapıp edip Frankfurt maçına yetişmeli. Almanya'da muhtemelen geçiş oynayan bir Galatasaray göreceğiz. Bir gerçek var ki bu sezon atılan gollerde geniş alanları bulan Galatasaray çok daha fazla üretti. Perşembeye artık hayırlısı." (Sabah)