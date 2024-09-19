Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:04

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:04

TRT 1 Spor'un uydu ayarları, Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor. TRT 1'in frekans ayarlama işlemleri, manuel veya uzaktan kumanda ile otomatik olarak yapılabiliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? TRT 1 Spor uydu ayarları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Türk takımlarının futbol mücadeleleri yeni sezonda TRT 1, TRT Spor ve tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türk takımlarının yanı sıra Avrupa takımlarının maçları 3 yıl boyunca TRT ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek sporseverler tarafından araştırılıyorru bir şekilde ayarlamalısınız.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4