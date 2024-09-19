MasterChef Boşnak mantısı nasıl yapılır? Enfes Boşnak mantısı tarifi...

Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 19.09.2024 - 12:19

Boşnak mantısı, Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle Türkiye'de de büyük bir beğeniyle tüketilir. Küçük, çıtır hamur parçalarının içinde lezzetli kıyma harcıyla buluştuğu bu geleneksel yemek, yapımı biraz zahmetli olsa da sonucunda herkesi memnun eden bir tada sahiptir. Boşnak mutfağının otantik lezzetlerinden biri olan bu mantı, özellikle misafir sofralarında sunulan ve büyük beğeni toplayan bir yemek haline gelmiştir. Peki, MasterChef Boşnak mantısı nasıl yapılır? İşte, enfes Boşnak mantısı tarifi...

BOŞNAK MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Yoğurt (sarımsaklı ya da sade)

Tereyağı

Toz kırmızı biber

BOŞNAK MANTISI YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında unu, suyu ve tuzu ekleyerek sert ama esnek bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.

Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayın.

Kıyma, ince doğranmış soğan, karabiber ve tuzu bir araya getirerek iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru iki ya da üç parçaya bölün ve her bir parçayı unlanmış bir zeminde ince olacak şekilde açın.

Açılan hamuru 5-6 cm genişliğinde kareler halinde kesin.

Her bir kare hamurun ortasına küçük bir miktar kıymalı harç yerleştirin.

Hamurun kenarlarını toplayarak bohça şeklinde kapatın.

Kapattığınız mantıları hafif yağlanmış bir tepsiye dizin.

Hazırlanan mantıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı rengine ulaşana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak mantıların üzerine tercihinize göre sarımsaklı ya da sade yoğurt dökün.

Üzerine tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biber gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!