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Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı

8.07.2026 00:19:00
Güncellenme:
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı

Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşma ile başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1

Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0

Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0

Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2

Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1

Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1

Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0

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