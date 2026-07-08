Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1
Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0
Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0
Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2
Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1
Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1
Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1
Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0