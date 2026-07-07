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Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı

7.07.2026 22:29:00
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Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi uzatıldı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Talen Horton-Tucker, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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