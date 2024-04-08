Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:51
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

Yarın:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)


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