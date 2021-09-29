Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi: Sheriff Real Madrid'i yıktı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

D Grubunda Real Madrid sahasında Sheriff ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

25. dakikada Sheriff Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Moldova temsilcisinin golüne Real Madrid 65. dakikada Benzama ile karşılık verdi. Sherif 89. dakikada Sebastien Thill'in attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu skorla Sheriff puanını 6'ya çıkardı, Real Madrid ise 3 puanda kaldı.